Сказки
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про козявочку
Мамин-Сибиряк Сказка про Козявочку
27
Данинград
Кто чем поёт
Бианки Кто чем поёт?
26
Данинград
Теремок
Бианки Теремок
21
Данинград
Мышонок Пик
Бианки Мышонок Пик
29
Данинград
Муравьишка домой срешил
Бианки Как Муравьишка домой спешил
119
Данинград
Свинопас
Андерсен Г. Х. Свинопас
9
Данинград
Рассказы
Подразделы
Чук и Гек
Гайдар Чук и Гек
59
Данинград
Носов Живая шляпа
Носов Живая шляпа
31
Данинград
Носов Телефон
Носов Телефон
32
Данинград
Носов 3 охотника
Носов Три охотника
30
Данинград
Анюткина утка
Бианки Анюткина утка
14
Данинград
Белолобый
Чехов А. П.  Белолобый
20
Данинград
Басни
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Демьянова уха
Басня Крылова Демьянова уха
11
Данинград
Слон на воеводстве
Басни Крылова Слон на воеводстве
14
Данинград
Щука и кот
Басня Крылова Щука и кот
17
Данинград
Собачья дружба
Басня Крылова Собачья дружба
13
Данинград
Чиж и голубь
Басня Крылова Чиж и Голубь
32
Данинград
Стихи
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Тютчев Ф. И.  Зима недаром злится
0
Данинград
Тютчев Ф. И.  Весенняя гроза
1
Данинград
Фет А. А.  Ласточки пропали…
4
Данинград
Фет А. А.  Мама! глянь-ка из окошка…
2
Данинград
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